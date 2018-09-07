Devletten para ve fidan desteği alıp tarım yapmadı

Devlet hazırladığı tarım destekleme fonu ile çiftçilere büyük bir destek veriyor. Birçok çiftçi bu fondan aldığı yardımla işlerini büyütüp hem kendisi için fayda sağlıyor hem de Türkiye'de gittikçe azalan tarıma katkı sağlıyor.

Sosyal medyada son günlerde ilgi çeken bir videoda, bu fondan aldığı para desteğiyle fidan dikip tarım yapması gereken bir kişinin, devletten aldığı fidanları toprağa gömüp 'parayı da cebe attığı' iddia ediliyor.

Devletin ekilsin diye verdiği fidanların toprağa gömülmesi ViDEO