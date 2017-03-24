Devran Çağlar, Onur Akay’ı mahkemeye veriyor

Onur Akay, sosyal medya hesabından 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar'ın, Almanya'da hayatını kaybettiği duyurdu. Ancak bir süre sonra haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Onur Akay, hesabının hacklendiğini söyledi. Bu açıklamaya inanmayan Devran Çağlar, konuyla ilgili ilk kez Lerzan Mutlu ve Şule Yüksel'in sunduğu Kanal D'deki 'Renkli Sayfalar' programında konuştu. Onur Akay ile yüzleşen Devran Çağlar, hesabının hacklendiğine inanmadığını söyledi. Onur Akay'a, "Reklam yapıyorsun" dedi. Ayrıca Çağlar konuyla ilgili mahkemeye başvuracağını da açıkladı.