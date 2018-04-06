Devremülk alırken dikkat edilmesi gerekenler

Yaklaşmaya başlayan yaz aylarında bazı aileler devremülk satın almak istiyor. Devremülk alırken bazı noktalara kesinlikle dikkat etmek gerekiyor.

ÖNCE ARAŞTIRMA YAPIN

Öncelikle devremülkün konumu oldukça büyük önem taşıyor. Gitmekten keyif alacağınız lokasyonları beirlemeli ve daha sonra güzelce bir araştırma yapmalısınız.

FİRMAYI TANIYIN

Satın alacağınız devremülkü inşa eden firmayı iyice araştırın. İnşaatının ve iç tasarımların kullanılabilirlik açısı detaylı bir şekilde öğrenin.

AİDAT RAKAMLARINI ÖĞRENİN

Aidat rakamlarını da öğrenmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bütçenize uygun devremülkü bulmak için de özel bir araştırma yapın.

GÜVENCE TALEP EDİN

Eğer devremülkünüzü inşaat bitmeden alıyorsanız firmadan bir güvence talep edin. Böylece daha güvenilir adım atmış olursunuz.

ANLAŞMAYI AVUKATINIZLA OKUYUN

En son olarak da sözleşmeyi iyice okuyun. Hatta avukatınızla birlikte okuyun. Size uymayan maddeleri imzalamadan görmeniz olaya daha erken müdahale etmenize neden olur ve istediğiniz bir sözleşmeye imza atmış olursunuz.