Devrilen aracında sigara içen sürücü

Foça Mahallesi 1466 Sokak’ta 62 yaşındaki İbrahim G’nin idaresindeki 48 FU 848 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi.

ARAÇ HALATLA BAĞLANDI

Kanal içinde otomobil gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, İbrahim G’nin içinde bulunduğu otomobili halatla bağlayarak kaymaması için sabitledi.

Devrilen otomobilinde sigara içmeye devam etti VİDEO

ARAÇTA SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİ

Ekipler, İbrahim G’yi otomobilden çıkarmak isterken alkollü sürücü aracı çalıştırdı. Otomobile giren itfaiye eri sürücüyü araçtan güçlükle çıkardı.

Polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istemesine uzun süre direnen İbrahim G’nin yapılan kontrolde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. İbrahim G.'nin araç içinde rahat tavırları ve sigara içmesi ise dikkat çekti.