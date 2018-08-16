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Devrilen elektrik direği peş peşe kazalara neden oldu

Ankara'da çevre yolu üzerindeki yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu, 4 araç kabloya takılarak kaza yaptı.

İHA | 16.08.2018 - 06:57..
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Gece yarısı Etimesgut ilçesinde Ankara Çevre Yolu’nun Bağlıca kesimindeki yüksek gerilim hattının direklerinden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. O esnada havaalanı istikametinde seyreden 34 GY 7857 plakalı kamyon, bir anda yola doğru sarkan direğe çarptı. Aynı istikamette seyreden 06 YB 3882 plakalı tır, karşı istikamette Gölbaşı yönünde ilerleyen 02 KP 518 plakalı otobüs ve bir otomobil de yola sarkan elektrik kablolarına takıldı.

Devrilen elektrik direği peş peşe kazalara neden oldu

Gecenin karanlığında neye uğradıklarını şaşıran sürücüler ani fren yaparak dururken, 4 aracın karıştığı kazada direğe çarpan domates yüklü kamyonun sürücüsü Sezai Özçoban, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yaralı kamyon sürücüsüne ilk müdahalede bulunuldu. Polis ekipleri, kopan kablolarda elektrik akımı bulunması nedeniyle trafiği durdurup kaza yerini şerit çekerek kapattı.

Devrilen elektrik direği peş peşe kazalara neden oldu

ELEKTRİK AKIMI KESİLDİ

Daha sonra kaza yerine gelen elektrik idaresi ekipleri, hattaki elektrik akımını kesti. Elektrik çarpması riskinin ortadan kalkmasının ardından itfaiye ekipleri, yola saçılan kabloları ve elektrik direğini kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları sırasında yaklaşık 1 saatliğine trafik akışı sağlanamadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ereğli’den İstanbul’a domates taşıdığını belirten kamyon sürücüsü Sezai Özçoban, bir anda yola sarkan kablo nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi.

Devrilen elektrik direği peş peşe kazalara neden oldu

"ARACIN ALTINA GELSE, BİZİ ARKAYA FIRLATACAKTI"

Kabloya takılan otomobilin sürücüsü Muhammet Önder büyük tehlike atlattıklarını belirterek, “Kablonun yansımasını ışıktan dolayı son anda gördüm. Arkadan gelen otobüs vurur diye de ani firen yapamadım. Kablo eğer benim aracın altına girseydi, bizi arkaya doğru fırlatacaktı. Allah’a çok şükür bunu atlattık. Otobüs halatı gerdi, o anda benim araca gelseydi, o zaman daha büyük sıkıntı olabilirdi” diye konuştu.

Polis, ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Devrilen elektrik direği peş peşe kazalara neden oldu

Devrilen elektrik direği peş peşe kazalara neden oldu

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