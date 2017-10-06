Devrilen elektrikli bisikletin altında kaldılar

Dün saat 22.00 sıralarında, Denizli'nin Tavas İlçesi'nin Garipköy Mahallesi'nde, 11 yaşındaki Baki Tekiş yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet, savrularak yol kenarındaki direğe çarptı. Devrilen elektrikli bisikletin altında kalan Baki Tekiş, 7 yaşındaki Seyyare Tekiş ve 8 yaşındaki Emirhan Sarıkayış yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

1'İ ÖLDÜ 2'Sİ YARALANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baki Tekiş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Seyyare Tekiş ile Sarıkayış'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.