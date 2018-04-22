Devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti

CHP Sözücüsü Bülent Tezcan görüşmeye ilişkin, "Planlı bir görüşme değildi, ne kadar sürdü bilmiyorum." diye konuştu

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Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

İstanbul'un en eski sayfiyesi Boğaziçi'ydi. Sayfiyenin Osmanlı'ya ait olduğunu anlamak için ahşabın koyu kırmızı renkte olması, kıvrımlardan ve desenlerden oluşması yeterliydi.