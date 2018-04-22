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Devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti

Zonguldak'ta devrilen kamyonetin sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, çevredekilerin yardımıyla aracını kaldırıp olay yerinden uzaklaştı.

DHA | 22.04.2018 - 10:13..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 28 yaşındaki Kayhan Arslan idaresindeki 67 LA 450 plakalı kamyonet, refüje çarparak devrildi.

Yardıma koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkartarak 112 Acil Servis'e haber verdi.

Devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti VİDEO

TEDAVİYİ REDDETTİ

Kayhan Arslan olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, "Tedavi istemiyorum. Sinirliyim zaten." dedi.

Devrilen kamyoneti vatandaşlarla birlikte kaldıran Kayhan Arslan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti

Devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti

Devrilen kamyonetini kaldırıp yoluna devam etti

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