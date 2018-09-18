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Devrilen otobüsün sürücüsünün oğlu olduğunu tesadüfen gördü

Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen otobüs sürücüsünün nakliye şoförü olan babasının, olay yerinden tesadüfen geçerken kazayı gördüğü ortaya çıktı.

AA | 18.09.2018 - 12:57..
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Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen otobüsün sürücüsünün oğlu olduğunu tesadüfen gördü

KAZADA OĞLUNU KAYBETTİ

Hastane morguna gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Deniz Gökçe'nin babası Ali Gökçe de morg önünde bekleyişini sürdürüyor.

Acılı baba Ali Gökçe, gazetecilere açıklamasında, nakliyecilik yaptığını ve kamyonuyla İstanbul'dan Antalya'ya doğru gittiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi VİDEO

Devrilen otobüsün sürücüsünün oğlu olduğunu tesadüfen gördü

"TESADÜFEN DURDUM YOLDA"

Afyonkarahisar'daki kazayı görünce aracını yol kenarına park ederek otobüsün yanına gittiğini anlatan baba Gökçe, şunları anlattı:

"Oğlum olduğunu arabanın plakasından anladım. Çalıştığı arabanın plakasını biliyordum, öyle öğrendim. Tesadüfen durdum yolda. 'Belki oğlumun kullandığı değil başka bir otobüstür' diye hanıma plakayı sordum, 'şöyle şöyle plakalı araç mı?' dedim. O da 'evet' dedi. O zaman oğlumun olduğunu anladım. Tesadüfen gördüm ben de. Otobüs kazasını görünce ileriye arabayı park ettim. Otobüsün yanına gelip plakasını görünce bildim. Yardım edilecek bir durum yoktu. Araç çukurdaydı. Zaten bütün ekipler olay yerindeydi. Çocukları Antalya'da, onlara haber verdim."

Devrilen otobüsün sürücüsünün oğlu olduğunu tesadüfen gördü

Devrilen otobüsün sürücüsünün oğlu olduğunu tesadüfen gördü


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