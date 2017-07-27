Devrilen TIR'da aynı aileden 8 kişi yaralandı

Mardin'den İzmir'e giden Sabri Ösme yönetimindeki 47 DN 887 plakalı TIR, Afyonkarahisar- Konya karayolunun 60'ıncı kilometresinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZADA TÜM AİLE YARALANDI

Kazada sürücü Sabri Ösme ile eşi Kadriye Ösme ve altı çocukları yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hatip Ösme, ambulans helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.