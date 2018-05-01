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Devrilen tırdaki 25 ton silaj etrafa saçıldı

Tekirdağ Malkara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Tırdaki 25 ton mısır silajı yola saçıldı.

DHA | 01.05.2018 - 18:09..
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Malkara'ya bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde Tekirdağ’dan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara’da bir işletmeye getiren Ahmet Kanar yönetimindeki 59 DA 421 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı.

SİLAJLAR ÇEVREYE SAÇILDI

Kazada, mısır silajı dolu çuvallar buğday ekili tarlaya saçılırken, yaralanan sürücü Ahmet Kanar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır çekiciyle yoldan kaldırıldı, çevreye saçılan mısır silajları ise köylerden gelen traktörlerle başka bir tıra yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen tırdaki 25 ton silaj etrafa saçıldı



Devrilen tırdaki 25 ton silaj etrafa saçıldı














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