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Devrilen tırın altında kalan sürücü öldü

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada şoför hayatını kaybetti.

DHA | 10.06.2018 - 17:34..
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Öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki Un Fabrikası mevkisinde meydana gelen kazada, Çorlu'dan Edirne'ye giden Hasan Cevahir yönetimindeki 59 YR 727 plakalı tır, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

CENAZE OTOPSİYE ALINDI

Şoför kabininden fırlayıp, tırın altında kalan sürücü Cevahir, hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Cevahir'in cenazesi, otopsi için Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen tırın altında kalan sürücü öldü


Devrilen tırın altında kalan sürücü öldü



Devrilen tırın altında kalan sürücü öldü

Devrilen tırın altında kalan sürücü öldü

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