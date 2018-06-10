Devrilen tırın altında kalan sürücü öldü

Öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki Un Fabrikası mevkisinde meydana gelen kazada, Çorlu'dan Edirne'ye giden Hasan Cevahir yönetimindeki 59 YR 727 plakalı tır, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.
CENAZE OTOPSİYE ALINDI
Şoför kabininden fırlayıp, tırın altında kalan sürücü Cevahir, hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Cevahir'in cenazesi, otopsi için Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.