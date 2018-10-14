taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.05
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.851

Devrim Muhafızları, İKDP ile çatıştı: 6 ölü

IKBY'de konuşlanan İKDP, İran'ın Kirmanşah vilayetine bağlı Paveh kentinde dün çatışma çıktığını 1 sivil, 2 milis ve 3 İran askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

234

İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), İran'ın Kirmanşah vilayetine bağlı Paveh kentinde çatışma çıktığını, 1 sivil, 2 milis ve 3 İran askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İran'a muhalif ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) konuşlanan İKDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün İran Devrim Muhafızları ve İKDP milisleri arasında ülkenin güneybatısındaki Kirmanşah vilayetine bağlı Paveh kırsalında çatışma çıktığı belirtildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmanın yaklaşık 3 saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, 2 İKDP milisinin, 3 İran Devrim Muhafızları mensubunun öldüğü, olay bölgesinde bulunan Ferşad Çeçani isimli bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Paveh'teki çatışmaya ilişkin İran tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İran güçlerinin 8 Eylül'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait kampa düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İRAN-IRAK ÇATIŞMASI

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1996'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda ikamet ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

53
Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

43
Arda Türkiye'den özür dileyecek

Arda Türkiye'den özür dileyecek

26
Avustralya’da hayat kurtaran Türk'e kahramanlık ödülü

Avustralya’da hayat kurtaran Türk'e kahramanlık ödülü

14
Milli gelir hesaplama makinesi: Moniac

Milli gelir hesaplama makinesi: Moniac

9
İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

9
Trabzonlu boksörler boks gecesine damga vurdu

Trabzonlu boksörler boks gecesine damga vurdu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM