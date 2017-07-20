Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

Donald Trump yönetimi balistik füze programından dolayı İran'a uygulanacak yeni yaptırımları dün yürürlüğe koydu ve İran'ın Ortadoğu'da yaptığı "kötülüklerin" 2015 yılında Batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmanın getireceği her türlü olumlu katkıyı ortadan kaldırdığını söyledi.

ABD BEDELİNİ AĞIR ÖDER

İran Devrim Muhafızları gücünün komutanı Muhammed Ali Caferi, karara ilişkin "Eğer ABD İran'a ve Devrim Muhafızları'na karşı yaptırım uygulamak istiyorsa o zaman bölgedeki üslerini İran'ın 1,000 km uzağına taşımalı ve yanlış hesap yaparsa bedelini ağır ödeyeceğini bilmeli" diye konuştu.

ABD savunma bakanlığı sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise, "Bu sözler üzerine kendi konumumuzu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

FOTOĞRAF: İran'ı çevreleyen ABD üsleri

RUHANİ NE DEDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yeni yaptırımlar üzerine yaptığı açıklamada, "Amerikalıların bazı eylemleri nükleer anlaşmanın lafzına ve ruhuna aykırı. Bunlara karşı çıkacağız" dedi.