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Devrimlerin yıkamadığı kütüphane: Rusya Devlet Kütüphanesi

Eski adı Lenin Kütüphanesi ile de anılan Rusya Devlet Kütüphanesi, bünyesinde 47 milyondan fazla eseri barındırıyor.

AA | 01.04.2018 - 12:28..
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Rusya'nın başkenti Moskova'da eski adıyla Vladimir İlyiç Lenin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kütüphanesi, bugünkü adıyla da Rusya Devlet Kütüphanesi, dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olarak 19. yüzyıldan bu yana ülkedeki rejim değişikliklerine rağmen hizmet vermeye devam ediyor.

Devrimlerin yıkamadığı kütüphane: Rusya Devlet Kütüphanesi

MÜZE OLARAK KURULDU

Rusya Devlet Kütüphanesi, Rus Çarı 1. Nikolay'ın 1828'de verdiği talimat ile St. Petersburg'da müze olarak kuruldu. Bu müze 1845'te İmparatorluk Halk Kütüphanesi bünyesine dahil olduktan sonra Moskova'ya taşındı. 1925'te Sovyet yönetimi tarafından kütüphaneye Vladimir İlyiç Lenin SSCB Kütüphanesi adı verildi.

Devrimlerin yıkamadığı kütüphane: Rusya Devlet Kütüphanesi

35 BİN TÜRKÇE ESER YER ALIYOR

Kütüphanede zengin Türkçe eserler de bulunuyor. Doğu Edebiyatı Merkezi'nde 35 bin eser yer alıyor. 13 bini Cumhuriyet, geriye kalanları da Osmanlı dönemine ait kitap, gazete, dergi ve belge olmak üzere 35 bin eser yer alıyor.

Yıllık 1 milyona yakın ziyaretçisi bulunan mimari anıt şeklindeki kütüphanede aynı zamanda turlar düzenleniyor. Bina içindeki tarihi salonda sergi ve konser organizasyonları gerçekleştirilirken, bilim insanları, yazarlar ve aydınlar toplantılar düzenliyor.

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