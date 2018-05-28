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Deyrizor'da ABD-DEAŞ yakınlaşması

Suriye petrollerinin ana yatağı olan Deyrizor'da Ruslara yönelik bir saldırı yapıldı. Saldırının DEAŞ tarafından yapıldığı açıklansa da ABD ve YPG kontrolündeki şehre izinsiz bir sinek dahi giremiyor.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 08:42..
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Deyrizor'da ABD-DEAŞ yakınlaşması

Suriye savaşına dış güçlerin dahil olmasından bu yana en büyük kavgaların sebebi Deyrizor'daki petrol yatakları oldu. Sürekli olarak rejimin Rusya ve ABD'nin çatışmalarına sahne olan Deyrizor şuan ABD'nin himayesindeki PKK'nın kontrolü altında.

Şehre yönelik saldırılar münferit olarak sürdürülse de dün gece bölgede 5 Rus askeri aracı havaya uçuruldu, 4 Rus da öldürüldü. Saldırının ardından yapılan açıklamada eylemin DEAŞ'lılar tarafından yapıldığı açıklandı.

Deyrizor'da ABD-DEAŞ yakınlaşması

RUSYA TERÖRİSTLER DEDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise olayın çarşamba günü yaşandığını ve saldırıyı DEAŞ’ın yaptığını ileri sürdü. Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre; saldırıda 26 Suriye askeri ve 9 Rus vatandaşı öldü. Rusya ise terör eylemini doğrularken saldırıda DEAŞ ismini vermedi.

Rus yönetimi, saldırıyı yapan gruptan da 43 kişinin öldüğünü aktarırken, ABD/PKK kontrolünde olan Deyrizor'da, özellikle petrol kuyularına yakın bir noktada DEAŞ'lı militanların bulunması kafaları karıştırdı.

DEYRİZOR İÇİN DEAŞ İLE ORTAKLIK İDDİASI

ABD'nin söz sahibi olduğu bölgede PKK'yı petrol yataklarını korumakla görevlendiren Washington yönetiminden izinsiz Deyrizor'da tek bir kuş dahi uçamıyor. Özellikle kuvvetli çatışmalara sahne olan Deyrizor vilayetinde daha önce Rusya'ya bağlı paralı askerler ve rejimin yakınlarda seyreden konvoyları hedef almış, sıcak çatışmalar yaşanmıştı.

Söz konusu bölgede yaşanan bu olaya ilişkin yapılan DEAŞ açıklaması, ABD'nin bölgedeki otoritesini sağlamlaştırmak ve petrolü kaybetmemek için DEAŞ ile ittifak yapmış olabileceği iddialarını ortaya attı. Suriye'de ABD yönetimi daha önce DEAŞ ile gizli anlaşmalar yapmıştı.

PETROLÜN SU GİBİ AKTIĞI KENT: DEYRİZOR

Suriye'nin Deyrizor kenti, bölgenin en büyük petrol yatağı olarak biliniyor. Bölgede öyle büyük bir petrol rezervi var ki, elinize kazma alıp kazmaya başladığınızda yerin üzerine çok yakın noktadan petrol fışkırmaya başlıyor ve bu durum da bölgenin paylaşılamamasına yol açıyor.

Söz konusu bölgede daha önce Suriye rejimine yakın gruplarla SDG arasında çatışmalar yaşanmıştı. ABD’nin de hava gücüyle SDG lehine müdahil olduğu bu olaylardan birinde Wagner adlı oluşum altında yüzlerce paralı Rus milis ölmüştü. O dönemde, Wagner’in, ABD’de de benzerleri bulunan bir özel güvenlik şirketi olduğu basına yansımıştı.

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