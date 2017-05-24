taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.240
USD
3,5646
EURO
3,9912
ALTIN
143,47
PETR
54,4400

DGS başvuruları başladı

Adaylar, 1 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

24.05.2017 - 12:05
  1. Haberler
  2. Eğitim

sdf

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılacak meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2017 DGS) başvurular başladı.

BAŞVURU FORMU İNTERNET SİTESİNDE

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 2 Haziran'da sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Eğitimde yeni dönem: Dik temel harflerle öğretim
İlköğretimde eğik el yazısının kaldırılmasıyla birlikte, dik temel harflerin tanıtılmasına başlandı.
KPSS temel soru kitapçığı erişimde
Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet adresinden 21 Mayıs'ta yapılan KPSS'deki soruların belirli bir kısmına erişebilecek.
MEB okulların açılış tarihini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvim genelgesine göre, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.
Mustafa Öncel Vakfı'ndan öğrencilere büyük destek
Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı, üniversite öğrencilerini desteklemeye devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

140
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

540
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

175
ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

62
Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

44
Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

60
İngilizler yasta

İngilizler yasta

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM