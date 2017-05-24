DGS başvuruları başladı

Hekim Dilay Yılmaz Demiryontar, güzellik iksiri olarak adlandırılan gençlik aşısının, gençler için güvenli bir yöntem olduğunu belirtti.

Gençlik aşısı ile yaşınız hep 20

Bruma'nın menajeri Catio Balde, Galatasaray'ın teklif ettiği serbest kalma maddesini kabul etmediklerini ve masadan kalktıklarını açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde nisanda 114 bin 446 konut satışı gerçekleşti.

1 AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor AK Partili belediyeler ve parti teşkilatıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan raporlar Erdoğan'a iletildi.

2 Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa... CHP liderine göre Türklerin 15. devletinin olması 14 devleti batırdığını gösteriyor. 16 devlet varken neden 15 dediği ise anlaşılamadı.

3 HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle hakim karşısına çıkarılan HDP'li vekil, savunmasında sözlerinin arkasında durmadı.

4 ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu ABD Kongresinde Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin YPG politikasının Türk-Amerikan ilişkilerini zora soktuğuna dikkat çekti.

5 Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı, bu yıl Türkiye'yi tercih edecek Rusların rekor kırabileceğini ifade etti.

6 Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı Melania Trump, eşinin elini tutmak istediği anda elini çekerek saçını düzeltti ve elini tutmadan uçaktan indi.