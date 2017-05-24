DGS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılacak meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2017 DGS) başvurular başladı.
BAŞVURU FORMU İNTERNET SİTESİNDE
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 2 Haziran'da sona erecek.