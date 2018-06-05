DGS başvuruları bugün son buluyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), yapılan yazılı açıklamaya göre 21 Temmuz'da yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), için adayların bugün saat 23.59'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

SONUÇLAR 2 AĞUSTOS'TA

Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor.

Sonuçlar ise, 2 Ağustos'ta adaylara duyurulacak.

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