DGS ile 94 bin kişi üniversiteli oldu

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre, tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Boş kalan kontenjanlar ise 35 bin olarak açıklandı.

KAYITLAR BAŞLADI

Öte yandan, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler belirlendi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.