DGS tarihi değişti

ÖSYM’nin sitesindeki bilgilere göre DGS'nin 8 Temmuz 'da yapılması planlanmıştı. DGS'ye başvuru tarihlerinde değişiklik yok, sınav 21 Temmuz'da, sonuçlar ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ARANAN ŞARTLAR

DGS’ye girebilmek için adayların bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olması gerekiyor. Son sınıfta olup ve stajını tamamlayanlar da DGS’ye girebiliyor.

Açıköğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünde bir açıköğretim lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise DGS’ye girmesine gerek yok çünkü bu adayların kendi alanında açıköğretim lisans programına geçiş hakkı bulunuyor.



