DGS tercihleri 29 Ağustosta'ta başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları dün açıklandı.

388 bin 215 adayın başvuru yaptığı sınavda, adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru yöneltilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından 2018 DGS'ye katılım sağlayan on binlerce aday için tercih maratonu başlayacak.

TERCİHLER 29 AĞUSTOS'TA

DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Bu bilgiler ışığında, 2018 DGS tercihlerinin 29 Ağustos Çarşamba günü itibariyle erişime açılacak.





TABLO 2 UYARISI

DGS tercih kılavuzu üzerinden başvuru yapacak olanlar için sınav merkezinden 'Tablo-2' uyarısı geldi. Tablo 2 üzerinden başvuru yapacak olan öğrenciler, üniversite koşullarını sağlanamadığı taktirde başvurularının geçersiz olacağını açıkladı.







DGS NEDİR

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.



