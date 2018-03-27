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DGS'de kontenjanların yüzde 96'sı doldu

ÖSYM tarafından yayımlanan 2017 DGS raporuna göre, geçen yıl kontenjanların yüzde 96'sına yerleştirme yapıldı.

AA | 27.03.2018 - 10:25..
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ÖSYM

ÖSYM'nin 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'ndan sonra yayımladığı DGS raporuna göre, sınava meslek yüksekokulları (MYO) ve açıköğretim fakültesi (AÖF) önlisans mezunları, bir lisans programına yerleşebilmek için giriyor.

KAÇ ADAY BAŞVURDU

Rapora göre, 2017 yılında DGS'ye 325 bin 438 aday başvurdu. Sınavı geçerli sayılan adayların yüzde 75'i MYO, yüzde 25’i ise AÖF önlisans programlarından mezun oldu.

DGS kontenjanlarının özellikle 2016 yılından sonra önemli oranda arttığı, 2017 yılında 120 binler seviyesine ulaştığı görüldü. 2017 yılında DGS kontenjanlarının yüzde 73'ünü AÖF kontenjanları, yüzde 27'sini ise AÖF dışındaki lisans programı kontenjanları oluşturdu ve kontenjanların yüzde 96'sına yerleştirme yapıldı.

Bir lisans programına yerleşen adayların yüzde 17'si AÖF önlisans programlarından, yüzde 83'ü ise MYO programlarından mezun oldu.

İKİ ÖNERİ

2017 DGS sınavının ayrıntılı analizlerine yer verilen raporda sınavla ilgili iki öneri sunuldu.

Sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilen sınavda, testlerde işaretleme yapmayan aday sayısının yüksek oranda olması nedeniyle sınav süresinde iyileştirme yapılması, DGS'de adaylara 120 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilmesi önerildi.

Raporda, adayların sayısal ve sözel testlerde negatif ve sıfır ham puanlarda yoğunlaştıkları göz önüne alınarak DGS ile lisans programlarına yerleşmek üzere puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten en az 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesi önerildi.

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