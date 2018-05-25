DGS'ye başvurmayanlar için son gün 5 Haziran

DGS’ye bir açıköğretim ve örgün eğitimde ön lisans programından mezun olan veya staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler başvurabiliyor. Geç başvuru ücreti 150 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

SINAV 21 TEMMUZ'DA

Bankalardan ödeme yapılmayacak. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek.

Başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için sınava giriş belgesi de düzenlenmeyecek. Sınav 21 Temmuz’da yapılacak.