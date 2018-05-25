taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.381
USD
4,7253
EURO
5,5417
ALTIN
198,40
PETR
77,1500

DGS'ye başvurmayanlar için son gün 5 Haziran

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), geç başvuruları 5 Haziran Salı yapılacak.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 13:47..
  1. Haberler
  2. Eğitim

DGS’ye bir açıköğretim ve örgün eğitimde ön lisans programından mezun olan veya staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler başvurabiliyor. Geç başvuru ücreti 150 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

DGS'ye başvurmayanlar için son gün 5 Haziran

SINAV 21 TEMMUZ'DA

Bankalardan ödeme yapılmayacak. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek.

Başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için sınava giriş belgesi de düzenlenmeyecek. Sınav 21 Temmuz’da yapılacak.

DGS'ye başvurmayanlar için son gün 5 Haziran

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

258
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

142
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

104
Unutulmayan seçim müzikleri

Unutulmayan seçim müzikleri

21
Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

121
Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı

Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı

25
Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94