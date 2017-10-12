taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.932
USD
3,6449
EURO
4,3178
ALTIN
151,59
PETR
56,3400

DHKP-C üyesi 21 terörist tutuklandı

Terör operasyonu kapsamında DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişinin 21'i tutuklandı.

12.10.2017 - 22:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olarak başlattığı operasyonlarda, terör örgütü DHKP-C üyesi 23 kişiyi gözaltına aldı.

DHKP-C üyesi 21 terörist tutuklandı

İKİ GÜNDE 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri yapılan şüphelilerden 11'i dün çıkarıldıkları İstanbul Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi ise, bugün yine İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Yunan adalarına kaçmak isteyen 4'ü Türk 60 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
TSK tarafından Suriye'nin İdlib kenti karşısındaki Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Öğrencilere jandarma tanıtıldı
Osmaniye'de öğrenciler jandarma teşkilatının misafiri oldu.
Ülker'le Deniz Feneri'nden yardım ortaklığı
Ülker Grubu, Deniz Feneri'yle bir iş birliğine imza atarak yoksul aileler için yeni bir yardım çalışması başlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

460
Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

246
Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

474
Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

63
Tek tıkla TV kanallarına ulaşın

Tek tıkla TV kanallarına ulaşın

168
Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

107
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM