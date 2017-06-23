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DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı

İnsan kaçakçılarının Katar'a kaçırmaya çalıştığı DHKP-C'li kadın terörist, havalimanında yapılan operasyonla yakaladı.

23.06.2017 - 13:06
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İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası insan kaçakçılık şebekesinin, hakkında hapis cezası bulunan DHKP-C’li kadın teröristi yurt dışına kaçırmaya çalıştığını belirledi.

KATAR'A KAÇARKEN YAKALANDI

Hakkında 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki M. C., İran uyruklu N.H. isimli bir kadına ait sahte pasaport ile Katar Doha’ya gitmek üzereyken  yakalandı.

DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı

YARDIM EDEN KİŞİ DE KATAR'DA YAKALANDI

M. C.’nin üzerinde 2 adet nüfus cüzdanı daha ele geçirildi. Havalimanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, M. C.’nin yurt dışına kaçmasına yardımcı olan 59 yaşındaki M.Ç.’nin de operasyon sırasında Katar Doha’ya gittiğini tespit etti. Hemen Katar güvenlik güçleriyle iletişim kurularak M.Ç.’nin de yakalanması sağlandı.

DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı

Katar polisi, M.Ç.’yi İstanbul polisine teslim etti. Soruşturmada, M. C.’nin yurt dışına kaçmak için 47 yaşındaki A.Ö.’ye gittiği, A.Ö.’nün de M. C.’yi M.Ç.’ye yönlendirdiği belirlendi.

DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö. de Fatih’te gözaltına alındı. M.C., M.Ç. ve A.Ö. tutuklandı.

DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı

DHKP-C’li kadın terörist havalimanında yakalandı

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