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Yeşil kategorideki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, İstanbul'da yakalandı.

AA | 14.02.2018 - 11:07..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Açıklamada, bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan, yakın zamanda eylem yapabileceği değerlendirilen, örgütün üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Nurhan Yılmaz'ın, Şişli'de yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi.

Yeşil kategorideki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı

MATERYALLERİNE EL KONULDU

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.

Nurhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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