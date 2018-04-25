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DHKP/C’ye 1 Mayıs operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri gerekçesiyle, 14 DHKP/C terör örgütü üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İHA | 25.04.2018 - 10:32..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında,
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen örgüt üyesi 14 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için dün gece 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, M.D., A.Ö., K.Ö., Ö.E., M.D., A.T., M.K. ve B.E. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri ileri sürüldü.

OPERASYON SÜRÜYOR

Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, polis 6 zanlının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

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