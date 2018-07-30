'Diaspora Gençlik Akademisi' 2018 programı başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Diaspora Gençlik Akademisi"nin bu yılki programı, yapılan açılış etkinliğiyle başladı. Programın açılışına katılan YTB Başkanı Abdullah Eren, burada konuşma yaptı.

DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Programın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve YTB Başkanı Abdullah Eren, programın hedefi ve yurt dışındaki Türk toplumunun gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda dış politikadaki başarılarına dikkati çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye bugün hiç olmadığı kadar diasporasının, yurt dışındaki vatandaşlarının yanındadır.” diye konuştu. Eren, dış politikadaki değişimle yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’yi her zaman yanlarında bulacağını vurgulayarak, YTB’nin de son dönem Türk dış politikasının aktif kurumlarından biri olduğunu belirtti.





"GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN GÖZ BEBEKLERİ"

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Diaspora Gençlik Akademisi programında, başta Avrupa olmak üzere yurt dışından gelen gençlerin Türkiye üzerine dersler alacağını hatırlatan YTB Başkanı, buradaki gezi programlarıyla ana vatanla bağlarını kuvvetlendireceklerini sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun da gurbetçi gençlere “Siz bizim gönül coğrafyamızdaki göz bebeklerimizsiniz.” şeklinde seslenerek, gençlerin öncelikle kendi dilini ve kendi kültürünü iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayasofya ve Topkapı müzelerinde müdürlük yaptığı dönemlere ilişkin anılarını paylaşan Dursun, bu dönemde Türkiye'deki gezilerine eşlik ettiği eski ABD Başkanı Barack Obama ve Papa 16. Benedictus’a, mabedin kapısının Tarsus’taki pagan tapınağından getirildiğini söylediğinde, konuk ülke liderlerinin yaşadığı şaşkınlık ve hayranlığı anlattı.





AMAÇ KÜLTÜR BİRİKİMİNİ ARTIRMAK

Dursun, Türkiye’de sanat tarihi ve arkeoloji gibi alanlardaki eksikliğe işaret ederek, Paris'te bulunan Louvre Müzesi’nde Ayasofya’dan götürülmüş çinilerin sergilendiğini, bu mirasa artık sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin Türkiye'de UNESCO mirasına giren yerlerden en az bir tanesini ziyaret etmelerini, önemli tarihi şehirleri görmelerini, Türkçeyi iyi konuşan insanlarla hasbıhal etmelerini öğütleyen Bakan Yardımcısı Dursun, Diaspora Gençlik Akademisi programının amacının gençlerdeki kültür bilincini artırmak ve kültür değerlerine merak uyandırmak olduğunu vurguladı. Diaspora Gençlik Akademisinin 2018 programına 10 ülkeden 47 kişi katılıyor.





Yurt dışında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören adaylar, akademik başarı, sivil toplum yetenekleri ve temsil kabiliyetlerine göre niyet mektubu ve internet üzerinden mülakat usulüyle programa dahil ediliyor. Akademi, yurt dışındaki Türk toplumunda sosyal, kültürel ve mesleki yönden kendini geliştirmiş, yaşadıkları ülkelerde Türk toplumuna yönelik çalışmalarda etkin görevlerde bulunabilecek gençlerin yetişmesini hedefliyor.

DİASPORA AKADEMİSİ NEDİR

Yurtdışında yaşayan altı milyonu aşkın insanımızın bulundukları ülkelerdeki kültürel ve sosyal hayata eşit katılımları, yeni nesillerin eğitim hayatlarındaki başarılarının desteklenmesi ile gerçekleşebilir.

Diaspora Gençlik Akademisi, bu düşünceyi temel alarak yurtdışındaki yeni nesil Türklerin başarılı rol modelleri olarak yetişebilmeleri, sosyal ve kültürel hayata katkıda bulunabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Akademi, farklı ülkelerde eğitim ve sosyal hayatta başarı gösteren gençlerin yıllara yayılan bir program dâhilinde eğitim almalarını öngörmektedir.

Bu eğitim, farklı kültür coğrafyalarından gençlerimizi bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Eğitim içeriği siyaset, sanat ve kültür seminerlerinin yanı sıra kültür gezilerini de kapsamaktadır.