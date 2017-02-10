taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.541
USD
3,6813
EURO
3,9162
ALTIN
145,12
PETR
56,4400

Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi

Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslere kablosuz internet ve şarj istasyonları kurdu.

10.02.2017 - 15:29
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Kanun hükmünde kararname gereği Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın vatandaşları belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

KABLOSUZ İNTERNET DÖNEMİ

Bu kapsamda konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla belediyenin araç filosu genişletilirken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahatleri süresince cep telefonu tablet ve bilgisayarları için "kablosuz bağlantı alanı" hizmeti sunuldu.

Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi

İLK OLARAK ÜNİVERSİTE HATTINDA BAŞLADI

Türk Telekom ile altyapı çalışmalarını ocak ayında tamamlayan belediyenin, Dicle Üniversitesi (DÜ) hattındaki 25 otobüste test amacıyla başlattığı çalışmanın kent genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında uygulanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi

10 ARACA MOBİL ŞARJ ÜNİTESİ

Belediye, ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra 10 toplu taşıma aracına mobil şarj ünitesi kurdu.

Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi

Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

143
Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

307
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

94
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

11
Sezen Aksu'nun makyajsız hali

Sezen Aksu'nun makyajsız hali

122
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

328
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM