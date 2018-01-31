Dicle Elektrik çalışanlarına saldıranlardan 1'i tutuklandı

Kaçak elektrik kullanımını engellemek için saha denetimlerini sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Kontrol birimi ekipleri, 16 Ocak günü Diyarbakır’ın Çınar ilçesine gitti.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki konutların sayaçları kontrol eden ekipteki görevlilerden Ö.Ö. ve A.Ç., kapısını çaldıkları evin sahibine kendilerini tanıtarak avludaki sayacı incelemeye başladı.

Bu sırada avluya giren ve tehditler savuran Mehmet Dinç isimli şahıs, görevlilerden A.Ç.’nin boğazını sıkarak kaçak kullanımı görüntülediği cep telefonunu zorla elinden aldı.

ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Bu sırada bir minibüsle evin önüne gelen kimliği belirsiz 3-4 kişi, kaçmaya çalışan Dicle Elektrik görevlilerini acımasızca darbetti.

Aynı mahallede kaçak elektrik kontrolü yapan Dicle Elektrik görevlilerinden E.I.’nın ise yolu kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Tehditler savuran söz konusu şahıslar, görevlinin elinde bulunan ve kaçak tespitinde kullanılan ampermetre, keski ve kontrol kalemini zorla aldı.

Yaşanan olaylar sırasında ekiplere ait bazı araçlar da hasar gördü. Yaşananların ardından Çınar Polis Merkezi Amirliğine giden Dicle Elektrik görevlileri, başlarından geçenlerle ilgili ifade verdi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Yaşanan olayın ardından Çınar Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuklama kararı çıktı. Mahkeme, sanık Mehmet D. hakkında ‘kuvvetli suç şüphesi bulunması’, ’5271 sayılı CMK’nın 100. maddesindeki tutuklama nedenlerinin var olması’ ve ‘delillerin karartılma ihtimalinin bulunması’ sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mehmet D. tutuklanırken, firarda olan diğer saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanabilmeleri için başlatılan soruşturma ise devam ediyor.