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Dicle Elektrik’ten aydınlatma denetimi duyurusu

Batman'da aydınlatma ışıklarının gündüz de yanması üzerine halktan gelen israf şikayetlerine Dicle Elektrik cevap verdi.

İHA | 05.09.2018 - 17:03..
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Zaman zaman vatandaşlardan ‘Gündüz olduğu halde cadde ve sokaklardaki aydınlatma lambaları yanıyor’ şeklinde uyarılar alındığına dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YAPILAN KAÇAK DENETİMİ YÜZÜNDEN GÜNDÜZ YANMAYA DEVAM EDECEK"

"Yönetmelikler gereği belli periyodlar ile aydınlatma tesisleri ve ölçü devreleri TEDAŞ tarafından denetlenmektedir. Halen Batman’da devam eden ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 4 Eylül tarihinde başlayan denetim 7 Eylül tarihinde son bulacaktır. Bu süre içerisinde Batman merkez, ilçe, belde ve köylerde aydınlatma şebekesinde yapılacak test ve kontroller nedeniyle gündüz de lambalar açık olabilecektir."

"DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Açıklamanın sonunda ise Batman halkının israf konusundaki duyarlılığından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Dicle Elektrik’ten aydınlatma denetimi duyurusu

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