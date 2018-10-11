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Dicle Havacılık Okulu 21 yıl sonra öğrenci aldı

Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü, kuruluşundan 21 yıl sonra öğrenci aldı.

AA | 11.10.2018 - 16:31..
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Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde 1997 yılında kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümüne, akademik altyapının tamamlanmasıyla Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ile 21 yıl sonra 2018-2019 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci alındı.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Tüm havayolu ile ilgili faaliyet alanlarında, havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite ve emniyet yönetimi gibi sektörün altyapısında çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmeyi hedefleyen lisans programının Diyarbakır'daki ilk öğrencileri, hayallerini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Dicle Havacılık Okulu 21 yıl sonra öğrenci aldı

21 YIL SONRA ÖĞRENCİYLE BULUŞAN OKUL

DÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Koçyiğit, üniversite bünyesinde 1997 kurulan yüksekokula 21 yıl aradan sonra öğrenci almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dicle Havacılık Okulu 21 yıl sonra öğrenci aldı

"MUTLUYUZ"

Kayıt yaptıran 60 öğrencinin eğitime başladığını ifade eden Fatih Koçyiğit, "Üniversitemiz bünyesinde 1997 kurulan DÜ Sivil Havacılık Yüksekokuluna 21 yıl aradan sonra öğrenci aldık. Bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölüm için öğrenci almamız bizim için hayal gibiydi ama biz bu hayallerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Dicle Havacılık Okulu 21 yıl sonra öğrenci aldı

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