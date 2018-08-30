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Dicle Nehri’ne giren 2 işçi kayboldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 30.08.2018 - 21:20..
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Kurtuluş köyü yakınlarında saat 17.00 sularında serinlemek için Dicle Nehri’ne giren ve yol yapım çalışmalarında çalışan 18 yaşındaki Hasan Çağlayan ve 24 yaşındaki Yasin Zengin isimli işçiler, akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi iki işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti.

Dicle Nehri’ne giren 2 işçi kayboldu


BÖLGEYE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre’ye su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dicle Nehri’ne giren 2 işçi kayboldu



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