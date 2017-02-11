Dicle'de PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2 gün süren operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içinde yaşam malzemeleri olan 6 doğal mağara ile 3 sığınak bulundu.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararlarına istinaden toplam 13 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirilmiş, 1 bölücü terör örgütü işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmış, icra edilen yol kontrol ve araç aramalarında 5 araç ve 42 şahsın sorgulaması yapılmıştır.





6 MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ

Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 adet doğal mağara ve 3 ayrı sığınak içerisinde, 16 büyük tüp, 18 küçük tüp, 400 kilogram un, yaklaşık 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.