taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Dicle'de PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2 gün süren Bayrak-39 Şehit Jandarma Üstçavuş Seçkil Çil Operasyonu gerçekleştirildi.

11.02.2017 - 15:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2 gün süren operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içinde yaşam malzemeleri olan 6 doğal mağara ile 3 sığınak bulundu.

Dicle'de PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararlarına istinaden toplam 13 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirilmiş, 1 bölücü terör örgütü işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmış, icra edilen yol kontrol ve araç aramalarında 5 araç ve 42 şahsın sorgulaması yapılmıştır.

Dicle'de PKK sığınakları ele geçirildi

6 MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ

Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 adet doğal mağara ve 3 ayrı sığınak içerisinde, 16 büyük tüp, 18 küçük tüp, 400 kilogram un, yaklaşık 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir.

Dicle'de PKK sığınakları ele geçirildi

Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Dicle'de PKK sığınakları ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Türk danışmanı konuştu

Trump'ın Türk danışmanı konuştu

118
Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

89
Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

194
Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

236
Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

85
Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

77
13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM