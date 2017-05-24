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Dicle'nin 4 köyünde yasak kalktı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 4 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

24.05.2017 - 09:22
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesine ait kırsal kesimde 21 Mayıs günü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar öncesi sivillerin zarar görmemesi için 4 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 05.00'ten itibaren kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLADI

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Dicle İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir.

VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN..

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Dicle İlçesi'ne bağlı olan; Kurşunlu Köyü, Taşağıl Köyü, Kırkpınar Köyü ve Kayıköy Köyü 21 Mayıs 2017 günü saat 17.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 05.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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