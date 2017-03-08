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Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

08.03.2017 - 09:30
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Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

Kartal’daki CHP- HDP ortak mitingini Didem Arslan Yılmaz'a hatırlatan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, o gece hakkındaki suçlamalara yanıt vermek için canlı yayına bağlanmak istediğini ancak  yayına alınmadığını söyledi.

YILMAZ: O GÜN YAYINDA CHP'Lİ VEKİL VARDI

Didem Arslan Yılmaz ise Canpolat’ın eleştirisine "O gün yayında CHP’li vekil vardı. O yüzden yayına almadık" yanıtını verdi.

Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar VİDEO

CANPOLAT: BENİ BAĞLAMIYORSUNUZ YAYINIZA

Canpolat ise "Benimle ilgili eleştiri yapıyorsunuz beni bağlamıyorsunuz. Ben telefon ediyorum beni bağlamıyorsunuz yayınınıza" ifadelerini kullandı.

İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Didem Arslan Yılmaz yayında CHP’li vekil olduğu için bağlamadığı iddiasını sürdüren Canpolat, olayın İstanbul İl Başkanlığı ile alakalı olduğunu belirtip canlı yayına katılan vekilin toplantılardan haberi dahi olmadığını söyledi.

"BENİM PROBLEMİM DEĞİL"

Canpolat’ın bu sözlerine Yılmaz’ın yanıtı; “Benim problemim değil olunca” gerginlik arttı. Canpolat "Eleştirilerim şahsınızla alakalı değil, gayet normaldir, patronların evet demesi" dedi.

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