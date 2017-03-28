Didem Soydan FETÖ'cü Atilla Taş'a destek oldu

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen davada hakim karşısına çıkarılan Atilla Taş, hukukun işlediğine zerre kadar güveni olmadığını söyledi.
Atilla Taş'a bu sözlerinden sonra ilk destek, poposuyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Didem Soydan'dan geldi.
İFADESİNİ ÇOK BEĞENDİ
Atilla Taş'ın mahkemede söylediği sözleri Instagram hesabından paylaşan Didem Soydan, "Atilla Taş, taş gibi savunma yapmış." ifadelerini kullandı.
İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;
Didem Soydan'ın Instagram paylaşımları FOTO GALERİ
Didem Soydan'dan Ahmet Şık paylaşımı haberi