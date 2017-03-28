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Didem Soydan FETÖ'cü Atilla Taş'a destek oldu

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Atilla Taş'ın ifadesini paylaşan Didem Soydan, "Taş gibi savunma yapmış" dedi.

28.03.2017 - 09:44
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FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen davada hakim karşısına çıkarılan Atilla Taş, hukukun işlediğine zerre kadar güveni olmadığını söyledi.

Atilla Taş'a bu sözlerinden sonra ilk destek, poposuyla Türkiye'de şöhreti yakalayan Didem Soydan'dan geldi.

İFADESİNİ ÇOK BEĞENDİ

Atilla Taş'ın mahkemede söylediği sözleri Instagram hesabından paylaşan Didem Soydan, "Atilla Taş, taş gibi savunma yapmış." ifadelerini kullandı.

İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;

Didem Soydan FETÖ'cü Atilla Taş'a destek oldu

Didem Soydan FETÖ'cü Atilla Taş'a destek oldu

Didem Soydan'ın Instagram paylaşımları FOTO GALERİ

Didem Soydan'dan Ahmet Şık paylaşımı haberi

Didem Soydan FETÖ'cü Atilla Taş'a destek oldu

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