Didem Soydan İdil Fırat'ın kına gecesiyle dalga geçti

Bir süre yurt dışında kalan ve işi için sık sık Avrupa'yı gezen Didem Soydan, Türkiye'nin gündemini takip etmeyi ihmal etmiyor.

Sosyal medy hesaplarını da aktif olarak kullanan güzel mankenin İdil Fırat'ın kına gecesi hakkında attığı tweet gündeme oturdu.

TAHT ÜSTÜNDE GELMESİNE GÖNDERME

Mert Fırat'la Eylül ayında nikah masasına oturacak olan İdil Fırat geçtiğimiz günlerde Sait Halim Paşa Yalısı'nda bir kına geccesi düzenledi.

Fırat tören alanına 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki tefour üzerinde geldi.