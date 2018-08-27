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Didim tatilcilerin gözdesi oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turist akını sürüyor.

İHA | 27.08.2018 - 10:44..
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Turizm sezonun yoğun yaşandığı temmuz- ağustos aylarına Kurban Bayramı tatili de eklenince turizmcilerin yüzü güldüğünü belirten Didim Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Şentürk, ilçede yerli ve yabancı turist akımın sürdüğünü, yerli tatilcilerin de yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100’lere varan bir doluluk yaşandığını belirtti.

Didim tatilcilerin gözdesi oldu

GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİ

Geçen yılki turizm sezonuna oranla bu yıl daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Şentürk, konaklama tesisleri, 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri 9 günlük tatili en iyi şekilde değerlendirmek için ören yerlere turlar gibi ekstra programlar hazırladığını, hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadığını sözlerine ekledi.

Didim tatilcilerin gözdesi oldu

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