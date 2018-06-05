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Didim’de 23’ü çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

Didim’de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 43 göçmenin 23’ü çocuk çıktı.

İHA | 05.06.2018 - 21:53..
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Didim’in Tuz Burnu mevkiinin kuzeyinde bir grup kaçak göçmenin lastik bir botla yasadışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalıştığı yolunda ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenle görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı ile tespit etti.

Didim’de 23’ü çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

37'Sİ SURİYELİ, 6'SI AFGAN

Uçak tarafından deniz üzerindeki bulunduğu nokta tespit edilen kaçak göçmen botu Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu.

Bot içerisinde bulunan 23’ü çocuk, 14’ü kadın toplam 43 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 37’si Suriye, 6’sı Afganistan uyruklu kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

Didim’de 23’ü çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

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