Didim’de 23’ü çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı

Daha önce katıldığı programlarda CHP'nin seçimlerde yüzde 60-70 oranında oy alacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi cumhurbaşkanı seçiminde oy oranının yüzde 30 olduğunu belirtti.

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1,4 milyar yıl önce bir gün 18 saat sürüyordu

Dünya'nın, uydusu Ay ve diğer gezegenler ile ilişkisinin incelendiği bir çalışmada, 1,4 milyar yıl önce Dünya'da bir günün 18,7 saat sürdüğü tespit edildi.