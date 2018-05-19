Didim'de 52 kaçak göçmen gözaltına alındı

Kaçak göçmenlere yönelik Aydın'da yapılan denetlemelerde, sahil güvenlik uçağı kalabalık bir kafile tespit etti. Yapılan operasyonda Suriye uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.

KAÇAKLAR İL GÖÇMEN BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Ege Denizi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uçak tarafından Didim’in Tekağaç mevkiinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen sahil güvenlik botlarının denizde aldığı önlemlerin ardından denize açılmaları engellenen kaçak göçmenler, kıyıdaki makilik alanda sahil güvenlik bot personeli tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.