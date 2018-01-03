Didim’de Hipokrat heykeli çalındı

Didim’de, Çamlaraltı Parkı'na Yunan heykeltıraş Antonis Chatzımıchail tarafından üç ayda tamamlanan Hipokrat heykeli 2 yıl sonra bulunduğu yerden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

SADECE BÜSTÜ KALDI

Heykelin ne zaman ve kimler tarafından çalındığı öğrenilemezken, abide olarak yerleştirilen bölgede sadece heykelin kendisinin alındığı ve büstünün yerinde durduğu görüldü.

2015 yılında yerine konulan heykelin açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediye Meclisi üyeleri, O dönem Didim Rotary Kulübünün O dönem Başkanı Serkan Bayar ve rotaryenler ile ilçeye ziyarete gelen Kos Rotary Kulübü Başkanı Tasos Spirou ile Kos’tan gelen konuklar katılmıştı.

Heykelin aynısının Yunanistan’ın Kos Adası'na da konulacağı, o dönem dile getirilmişti.