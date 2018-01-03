taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.479
USD
3,7662
EURO
4,5302
ALTIN
159,39
PETR
67,0300

Didim’de Hipokrat heykeli çalındı

Yunan heykeltıraş Antonis Chatzımıchail tarafından üç ayda tamamlanan ve 2015 yılında Didim’in Çamlık Mahallesi’ndeki Çamlaraltı Parkı'na konulan Hipokrat heykeli, yerinden sökülerek çalındı.

İHA | 03.01.2018 - 16:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Didim’de, Çamlaraltı Parkı'na Yunan heykeltıraş Antonis Chatzımıchail tarafından üç ayda tamamlanan Hipokrat heykeli 2 yıl sonra bulunduğu yerden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

SADECE BÜSTÜ KALDI

Heykelin ne zaman ve kimler tarafından çalındığı öğrenilemezken, abide olarak yerleştirilen bölgede sadece heykelin kendisinin alındığı ve büstünün yerinde durduğu görüldü.

Didim’de Hipokrat heykeli çalındı

2015 yılında yerine konulan heykelin açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediye Meclisi üyeleri, O dönem Didim Rotary Kulübünün O dönem Başkanı Serkan Bayar ve rotaryenler ile ilçeye ziyarete gelen Kos Rotary Kulübü Başkanı Tasos Spirou ile Kos’tan gelen konuklar katılmıştı.

Didim’de Hipokrat heykeli çalındı

Heykelin aynısının Yunanistan’ın Kos Adası'na da konulacağı, o dönem dile getirilmişti.

Didim’de Hipokrat heykeli çalındı

İlginizi Çekebilir
Çanakkale'de minibüste 39 kaçak yakalandı
Çanakkale Ayvacık'ta yol kontrolü sırasında minibüste yakalanan 39 Suriyeli kaçak göçmen, geri gönderme merkezine gönderildi.
Şırnak'ta sınır çocuklarının bayrak sevgisi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup çocuk, yerde buldukları bayrağı köy meydanına diktikleri direğe astı.
Büyük ikramiyeyi kazandığı günden beri işe gitmiyor
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden Murat Tokmak'ın, çekiliş sonucunu öğrendiği andan itibaren kayıplara karıştığı ortaya çıktı.
Fıtıkçı rot balanscının iş yerine tutanak tutuldu
Antalya'da rot balans ustası, bel fıtığına şifa olmak için kurduğu sistemle çok konuşulmuştu. Fakat çıkan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri devreye girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

103
İran'da hükümete destek gösterileri başladı

İran'da hükümete destek gösterileri başladı

165
Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

Bakanlık hesapladı: Zam maaşlara nasıl yansıyacak

151
ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

176
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

195
2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

132
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

254
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM