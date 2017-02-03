taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7396
EURO
4,0271
ALTIN
146,20
PETR
56,7600

Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Merkel’in günübirlik Türkiye ziyaretini değerlendiren Die Zeit, iki ülke arasındaki ilişkileri evlilik ilişkisine benzetti.

03.02.2017 - 02:00
  1. Haberler
  2. Gündem
Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Merkel’in ziyaretini “Hayal kırıklığı yaşanan aşk” başlığıyla veren gazete, "Türk-Alman ilişkileri bir evlilik ilişkisi olsaydı, geçen yıl boşanmak için çok sayıda gerekçe birikmişti. Çiftlerden biri casusluk, tehditler ve Rusya ile ilişkilere öfkeliyken, diğeri tutulmayan sözler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor ve darbe girişimi sonrasında kimsenin gelmemiş olmasına öfkeli” sözleriyle değerlendirdi.

"İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEK GEREKİYOR"

“Ancak arada çocuklar da var: Milyonları bulan Türk diasporası, milyarları bulan ekonomik ilişkiler ve en küçük çocuk da 'geri kabul anlaşması'. NATO ise ortak ev. Bu nedenle ilişkiyi sürdürmek gerekiyor” diye yazan Die Zeit, Merkel’in Ankara ziyaretini evliliği kurtarmaya dönük bir girişim olarak nitelendirdi.

SON 1.5 YILDA 5. ZİYARET

Gazete Angela Merkel’in bir buçuk yıl içerisinde Türkiye’ye beşinci gezisini yaptığına da dikkat çekti.

Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

33
Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

0
EGM'den 81 ilde eş zamanlı operasyon

EGM'den 81 ilde eş zamanlı operasyon

9
Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

0
Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

0
Manisa’da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Manisa’da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

0
Arap Dörtlüsü'nden İran'a uyarı

Arap Dörtlüsü'nden İran'a uyarı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM