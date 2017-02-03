Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Merkel’in ziyaretini “Hayal kırıklığı yaşanan aşk” başlığıyla veren gazete, "Türk-Alman ilişkileri bir evlilik ilişkisi olsaydı, geçen yıl boşanmak için çok sayıda gerekçe birikmişti. Çiftlerden biri casusluk, tehditler ve Rusya ile ilişkilere öfkeliyken, diğeri tutulmayan sözler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor ve darbe girişimi sonrasında kimsenin gelmemiş olmasına öfkeli” sözleriyle değerlendirdi.

"İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEK GEREKİYOR"

“Ancak arada çocuklar da var: Milyonları bulan Türk diasporası, milyarları bulan ekonomik ilişkiler ve en küçük çocuk da 'geri kabul anlaşması'. NATO ise ortak ev. Bu nedenle ilişkiyi sürdürmek gerekiyor” diye yazan Die Zeit, Merkel’in Ankara ziyaretini evliliği kurtarmaya dönük bir girişim olarak nitelendirdi.

SON 1.5 YILDA 5. ZİYARET

Gazete Angela Merkel’in bir buçuk yıl içerisinde Türkiye’ye beşinci gezisini yaptığına da dikkat çekti.