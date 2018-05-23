Amerikalı Mike Hayhurst'ın yönetmenliğini yaptığı, David Bizarro'nun yazdığı The Pits'de avokado meyvesinin New York sokaklarındaki arayışına tanık olacaksınız. Film, 25 Şubat 2017'de gösterime girdi ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Diğer yarısını arayan avokadonun kısa filmi: The Pits

YALNIZLIK DUYGUSU VE MUTLU SON

Armut dolu bir dünyada, çukurunuzu doldurmak için ne bulabilirsiniz? Özlem, aşk, ve diğer yarısını bulmakla ilgilidir izleyeceğiniz.

Avokado üzerinden insanoğlunun yalnızlık duygusunu 3 dakikada işlenmiş. Sokakta bulduğu nesneleri çukuruna koyan avokado, sonunda diğer parçasını bulur ve mutlu olur.