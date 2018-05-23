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Diğer yarısını arayan avokadonun kısa filmi: The Pits

Tatlı bir hikayesi olan The Pits, adlı kısa filmde bir avokadonun dramatik öyküsünü izleyeceğiz.

Özel Haber | 23.05.2018 - 15:17..
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Diğer yarısını arayan avokadonun kısa filmi: The Pits

Amerikalı Mike Hayhurst'ın yönetmenliğini yaptığı, David Bizarro'nun yazdığı The Pits'de avokado meyvesinin New York sokaklarındaki arayışına tanık olacaksınız. Film, 25 Şubat 2017'de gösterime girdi ve  kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Diğer yarısını arayan avokadonun kısa filmi: The Pits

Diğer yarısını arayan avokadonun kısa filmi: The Pits

YALNIZLIK DUYGUSU VE MUTLU SON

Armut dolu bir dünyada, çukurunuzu doldurmak için ne bulabilirsiniz? Özlem, aşk, ve diğer yarısını bulmakla ilgilidir izleyeceğiniz.

Avokado üzerinden insanoğlunun yalnızlık duygusunu 3 dakikada işlenmiş. Sokakta bulduğu nesneleri çukuruna koyan avokado, sonunda diğer parçasını bulur ve mutlu olur.

Diğer yarısını arayan avokadonun kısa filmi: The Pits

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