Kars'ta bin 980 kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Digor Sorguçkavak'ta yapılan yol kontrol sırasında A.D'nin kullandığı araç durduruldu. A.D'nin aracında yapılan kontrolde arka koltuğunda ve bagaj kısmında siyah poşeter içinde bandrolsüz bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi. A.D'yi gözaltına alan jandarma sigaraları da muhafaza etti.

TOPLAM 3.998 TL PARA CEZASI VERİLDİ

A.D.’ye ‘Karayolları Taşıma Kanunu’na muhalefet suçundan bin 216 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 15 gün trafikten men edildi. Araç sürücüsü A.D.’ye sigaralar için 2 bin 772 lira ÖTV cezası uygulandı. Jandarma’da ifadesi alınan A.D. daha sonra serbest bırakıldı.