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Digor’u dolu vurdu

Kars’ın Digor İlçesi'nde dün akşam şiddetli yağışta, ekili alanları dolu vurdu.

07.07.2017 - 08:55
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Akşam  saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın ardından sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Tabelaların uçuştuğu, ağaçların devrildiği rüzgarın adından fındık büyüklüğünde dolu ve sağanak yağış başladı.

Digor’u dolu vurdu

HER TARAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bir anda her taraf beyaza bürünürken görüş mesafesinin sıfıra kadar indiği Digor- Kars karayolunda bazı sürücüler araçlarının yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı. Yağışla birlikte oluşan seller de ekili alanlarda hasara neden oldu.

ÇİFTÇİYE ZARAR

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, kuraklığın ardından dolunun çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hafi de arazide incelemelerde bulundu ve çiftçinin büyük zarara uğradığını belirtti.

Digor’u dolu vurdu

Digor’u dolu vurdu


Digor’u dolu vurdu

Digor’u dolu vurdu



Digor’u dolu vurdu



Digor’u dolu vurdu

Digor’u dolu vurdu

Digor’u dolu vurdu

Digor’u dolu vurdu

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