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Dijital ambargoya karşı yerli yazılım

Dünyaca ünlü bir yazılım şirketinin İran'a uygulanan ambargoya destek vermesi, yerli yazılımın Türkiye için önemini bir kez daha ortaya koydu.

İHA | 29.12.2017 - 14:26..
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Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasını kurarak tamamı yerli robotların seri üretimine başlayan Akınsoft’un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, “Dijital ambargo” karşısında yerli yazılım firmalarının tüm ihtiyaçları karşılayabileceğini söyledi.

"DİJİTAL AMBARGO SENARYOLARINA HAZIR OLMALIYIZ"

Dr. Özgür Akın yaptığı açıklamada, “Ülke olarak karşı karşıya kaldığımız dijital ambargoya ve peşi sıra çizilen kaotik senaryolara sessiz kalmamız mümkün değildir. Her şeyden önce; ambargo konusu değerlendirilirken; Türkiye’de de kendi teknolojisini üreten yerli yazılım firmalarının olduğu ve bu firmaların da tüm ihtiyaçlara yönelik yazılım geliştirebilecekleri gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve üretimin dijitalleşmesi esasını taşıyan ‘Endüstri 4.0’ kavramını ortaya atan dış ülkelerin bir anda Türkiye ve diğer dünya ülkelerine yönelik dijital ambargo uygulama kararını almış olması, tam anlamıyla çelişki içeren bir durumdur. Keza, bu mevcut tutumun da bir pazarlama stratejisi olduğu yönündeki düşünceleri desteklemektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı yazılım firmalarının hakimiyet alanı giderek genişlerken, bu tarz bir ambargonun uygulanması trajikomiktir” dedi.

Dijital ambargoya karşı yerli yazılım

"YERLİ YAZILIM, TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLİR"

Türkiye’deki yerli yazılım firmalarının tüm yazılım ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyelde olduğunu gönül rahatlığıyla dile getirebildiklerini ifade eden Özgür Akın, “Alınan ambargo kararının da, ülkemizde teknoloji üretmenin, dışa bağımlı kalmamak adına ne derece önemli bir husus olduğu gerçeğinin bir kez daha hatırlatıcısı olmasını temenni ederim. Her platformda önemle altını çizmiş olduğum gibi günümüzde toplumları yönetmek bilgiyi yönetmektir. Bilgiyi yönetmek de, ancak teknoloji ile mümkündür. Bir an evvel olası dijital ambargonun ülkemiz ekonomisinde oluşturacağı olumsuz yaptırımlar konusunda gerekli tedbirler alınmalı ve işletmelerin iş süreçlerinin aksamasına fırsat verilmeden, yerinde müdahalelerle, bu tehditlerin önüne geçilmelidir. Ülkem için yapılması gereken ne varsa, elimi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım. Kanla kazandığımız bu toprakları, teknoloji ile taçlandıracağız” şeklinde konuştu.

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