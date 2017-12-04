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Trabzon'da dik yamaca sera yaptılar

Doğu Karadeniz insanı, coğrafi şartların tüm zorluklarına rağmen yüzde 70’e varan eğimli arazide, zor şartlarda seracılık yapmaya çalışıyor.

İHA | 04.12.2017 - 09:39..
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Trabzon’un Ortahisar ilçesi Doğançay mahallesinde 70 metrelik dik yamaçta seracılık yapan ve geçimlerini sağlamaya çalışan Ercan ve eşi Nihal Satılmış çifti tüm zorluğuna rağmen yaptıkları işi sevdiklerini söylüyor.

Bir yıl önce aldığı teşvik sayesinde sera sahibi olduğunu belirten Satılmış, serada ürettiği ürünleri semt pazarlarında da sattığını ifade ediyor.

"ZOR AMA GÜZEL"

Satılmış “Bu dik arazide sera olmadan daha önce kışları ıspanak ve yazları patates ekiyorduk. Ancak daha sonra devletimizin verdiği destekle buraya sera yaptık. Başka arazimizi yoktu. Mecbur bu dik araziye sera kurduk. Yolumuz da yukarıda olduğu için buradaki ürünü yola çıkarmak arabaya yüklemek zor oluyor. Burayı geri ödemesiz hibesiz destekle 30 bin TL’ye yaptırdık. Antalya’dan getirdiğimiz fideleri buraya dikerek burada marul ve yeşillik üretiyoruz. Her şeye rağmen üretmek zor ama güzel.” dedi.

Trabzon'da dik yamaca sera yaptılar

Eşi Nihal Satılmış da eşinin sayesinde seracılığa başladığını ifade ederek “Yaklaşık 1 yıldır üretim yapıyoruz. Kışın burada marul, yazın salatalık, domates yetiştiriyoruz. Ürünümüzü kendimiz pazarladığımız için geliri de tatmin edici oluyor. Bu işe başlamama eşim vesile oldu. Eşimin pazarcı olması devlet desteğinin de olması çok işimize yaradı. Kendi işimiz oldu. Çok memnunuz.” diye konuştu.

"YAZLARI ÇOK ZOR OLUYOR"

Satılmış, dik arazide çalışmanın zorluklarını da anlatarak “Özellikle yazları çok zor oluyor. Dik yamaçta kovalarla su taşımak zorunda kalıyoruz. İn-çık zorlanıyoruz. Ancak yapacak bir şey yok. Bizim buralar böyle.” ifadelerini kullandı.

Trabzon'da dik yamaca sera yaptılar

Trabzon'da dik yamaca sera yaptılar

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