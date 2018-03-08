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'Dikbaşlılar: Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın'

Rachel Swaby’un Dikbaşlılar: 'Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın' adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 09:28..
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Longshot Magazine editörü Rachel Swaby’un kaleme aldığı, Bilim ve Yaşam Öyküsü kategorilerinde yayımlanan kitap Virginia Apgar’dan Barbara McClintock’a, Chien-Shiung Wu’dan Sophie Kowalevski’ye, Hedy Lamarr’a 52 kadının öyküsüne yer veriyor.

Rachel Swaby’nin eğlenceli kaleminden süzülen 52 yaşam öyküsü, bilimi ve dünyayı değiştiren 52 bilim insanının uğradıkları haksızlıklara ve ayrımcılığa karşı bilime tutunduklarını aktarıyor.

'Dikbaşlılar: Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın'

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Swaby’nin dikbaşlıları bir yandan DNA’nın yapısını çözüyor, doğanın kanunlarını baştan yazıyor ya da yepyeni bir bilim dalı kuruyor; diğer yandan alay ediliyor, görmezden geliniyor ve hakarete uğruyor.

Farklı dönemlerden ve bambaşka coğrafyalardan gelen 52 kadın başkalarının kanaatlerine değil, bilime inanmaktan asla vazgeçmediği aktarılıyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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