Dikenli tele tele takılan şahinin yardımına işçiler koştu

Bolu’nun Berk Yaylası’nda Ardıç ağaçlarının olduğu bölgede damgalama yapan işçiler iş dönüşünde yol kenarında bulunan dikenli tellere bir şahinin çırpındığını fark etti.

İŞÇİLER ŞAHİNİ KURTARDI

Şahinin takıldığı dikenli tellerden kurtulamadığını gören işçiler, telleri kerpeten ile keserek şahini takıldığı yerden kurtardı. Kurtarıldıktan sonra işçiler tarafından plastik kasa içerisine koyulan ve pet şişe ile su verilen yaralı şahin daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yetkililere teslim edildi.

Tellere takılan şahini, orman işçileri kurtardı VİDEO

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kanadından yaralanan şahin tedavisinin ardından doğal yaşama geri bırakılacak. Öte yandan, şahinin kurtarılması ve pet şişeden su içirilmesi işçiler tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.