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Dikey Geçiş Sınav tarihleri açıklandı

Binlerce öğrencinin merakla beklediği DGS sınav tarihi belli oldu.

İHA | 29.03.2018 - 13:15..
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ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı 2018 tarihi belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar DGS başvurularını yapacak ve sınav tarihi için bekleyişe girecekler.

ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alan KPSS 2018'de lisans, önlisans, ortaöğretim, DGS, ALES sınavları ne zaman yapılacak sorularına ÖSYM cevap verdi.

Sınav ücretlerine dair resmî bir açıklama yapılmazken, sınav merkezi tarafından yapılacak sınavlara dair sonuç takvimi açıklandı.

Dikey Geçiş Sınav tarihleri açıklandı

SINAV TAKVİMİ

ÖSYM, 2018 yılı için sınav takvimini açıkladı. 2018 için çok merak edilen sınavlardan birisi de DGS oldu. DGS sınav tarihi için yapılan açıklamaya göre; 2018 DGS sınavı 08 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

Dikey Geçiş Sınav tarihleri açıklandı

Sınava başvurular 16.05.2018 – 24.05.2018 tarihleri arasında yapılacak. Sınavın sonuçları ise 02.08.2018 tarihinde açıklanacak. DGS sınavına en geç başvuru tarihi 05.06.2018 olarak belirlendi.

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